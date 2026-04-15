Nisan ayında kardan kapanan köy yolları açıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde nisan ayının ortasında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Bahar aylarının ortasında beklenmeyen şekilde bastıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Çok sayıda köy yolu kar ve tipi nedeniyle kapanırken, bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aştı. Adilcevaz Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen il özel idaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma başlattı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda kısa sürede birçok köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığını ifade ettiler. - BİTLİS