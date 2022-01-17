Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Yayla Mahallesinde bulunan bir salonda yaşanan olayda iddiaya göre nişan töreninde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen vatandaşlar, düğün sonrasında evlerine döndüklerinde farklı şikayetler ile hastanelere başvurdu.

91 KİŞİ DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİ

Kocaali ve Karasu Devlet Hastaneleri başta olmak üzere çeşitli hastanelere başvuran 91 kişinin düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi. Hastaneye başvuran kişilerin tedavilerinin tamamlandıktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.