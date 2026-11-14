Nişanında davulu eline alan gelin kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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Nişanında davulu eline alan gelin kendine hayran bıraktı

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Nişanında davulu eline alan gelin kendine hayran bıraktı
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6 yorum
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Nişanında davulu eline alan gelin kendine hayran bıraktı
Haber Videosu

Bir çiftin nişan töreninde davul çalarak eğlendiği anlar dikkat çekti. Özellikle gelinin davul çalarken sergilediği performans ve ritim duygusu büyük beğeni topladı.

Nişan törenlerinde alışılmışın dışında bir eğlenceye imza atan çift, davul çalarak keyifli anlar yaşadı. Çiftin birlikte davul çaldığı anlar görüntülendi.

GELİN DAVULDAKİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Nişan eğlencesinde davulu eline alan gelin, ritme uyum sağlayarak performansını sergiledi. Çiftin eğlenceli anları izleyenlerin ilgisini çekerken, özellikle gelinin davul çalma becerisi beğeni topladı.

YaşamSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • abbas dursun abbas dursun:
    kadın tokmak ustası belli videonun niye yayıldığıda belli düğün davul marifet hepsi bahane 1 0 Yanıtla
  • Oktay Şahin Oktay Şahin:
    İyi vurdurmuş pardon vurmuş diyecektim 1 0
    Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    katıla katıla sesli güldüm 0 0
  • Baba Yorgun Baba Yorgun:
    Onun davuluna vurayim. Hemde çok güzel 1 0
  • Baba Yorgun Baba Yorgun:
    Onun davuluna vurayim vala çok güzel 1 0
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Ne zaman,nerede,bunlar kim,ne biçim kurgusal haber bu reca ederim biraz ciddiyet. 0 0
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SON DAKİKA: Nişanında davulu eline alan gelin kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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