Niscemi'de Toprak Kayması Tehlikesi Devam Ediyor
Niscemi'de Toprak Kayması Tehlikesi Devam Ediyor

27.01.2026 16:46
Harry kasırgası sonrası Niscemi'de toprak kayması sürüyor; 1500 kişi tahliye edildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Caltanissetta vilayetine bağlı Niscemi ilçesinde geçen haftaki yoğun yağışlar neticesinde başlayan ve bazı evleri de yutan toprak kayması ve yarattığı tehlikenin devam ettiği bildirildi.

Ülkenin güney bölgelerini etkileyen "Harry" kasırgasının getirdiği yoğun yağışlar neticesinde toprak kayması hadisesinin ciddi boyutlarda yaşandığı Niscemi, İtalya'nın gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani ile beraber helikopterle Niscemi'de havadan incelemelerde bulunan Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano, basına yaptığı açıklamada, "Heyelan tamamen aktif ve durum kritik." dedi.

Ciciliano, "Artık kurtarılamayacak evler var ve orada yaşayanların kalıcı olarak yer değiştirmesi için bir plan geliştirilmesi gerekecek." diye konuştu.

Ayrıca Ciciliano, Niscemi'nin üzerine kurulu tepenin tamamının Gela Ovası'na doğru çöktüğü bilgisini paylaştı.

Bu arada, İtalyan basınına konuşan Sivil Savunma Sicilya Bölge Yetkilisi Salvo Cocina, heyelan bölgesinden ilçenin 50-70 metre derinliğine uzanan kesimdeki bütün evlerin toprak kaymasında çökebileceğini belirtti.

Sivil Savunma, Niscemi'de evleri heyelan riski altındaki 500 kişinin daha, başka bir yere tahliye edildiğini, böylece tahliye edilenlerin sayısının toplamda 1500'ü geçtiğini paylaştı.

İlçede toprak kaymasının yaşandığı bölge yakınlarındaki semt ve caddeler kırmızı bölgeye alınarak erişime kapatıldı.

Diğer taraftan bazı evlerin ve araçların heyelanın oluşturduğu uçurumdan düştüğü görüntülerler de basına yansıdı.

Niscemi'yi ziyaret eden ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, bölgenin ihtiyaç duyduğu kaynakların bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

