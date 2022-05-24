Nizip Belediye Başkanı Sarı, Gümrük Müdürlüğü inşaat alanını inceledi - Son Dakika
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Nizip Belediye Başkanı Sarı, Gümrük Müdürlüğü inşaat alanını inceledi

24.05.2022 17:13
Nizip Belediye Başkanı Sarı, Gümrük Müdürlüğü inşaat alanını inceledi

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile Nizip Gümrük Müdürlüğü'nün inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile Nizip Gümrük Müdürlüğü'nün inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı, Nizip Kaymakamlığı, Nizip Belediyesi, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası ve Nizip Organize Sanayi Bölgesi (NOSB) ile koordineli bir şekilde süren çalışmalar neticesinde ilçeye kurulması kararı alınan Gümrük Müdürlüğü ile ilgili inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak için Nizip Tren Garı yanında kurulacak olan Gümrük Müdürlüğü sahasına gelen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, çalışmalarla ilgili bilgi alarak ardından ise Nizip Ticaret Odası'nın üst katında bulunan idari binaya geçti. Burada Nizip Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Polat tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Gümrük Müdürlüğü'nün ilçemizde açılacak olması hükümetimizin ilçemize verdiği önemin göstergesidir. Gümrük Müdürlüğü, Nizip'teki üretim ve istihdamı önemli ölçüde artırarak üreticilerimizin yurt içi ve yurt dışındaki işlemlerini kolaylaştırmada önemli bir ivme sağlayacaktır. Bu sebeple bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı, Gümrük Müdürlüğü inşaat alanını inceledi - Son Dakika


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