Nizip Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti - Son Dakika

Nizip Belediyesi, yeni normalleşme takvimi kapsamında yeniden hizmet vermeye başlayan Kur'an kurslarını dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatıyla harekete geçen Temizlik Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekibi, sırayla ilçe sınırları içerisinde yer alan Kur'an kurslarını dezenfekte ederek eğitim için hijyenik ve steril hale getirdi.

Belediye Başkanı Sarı, çocukların en temel gereksinimlerinden dini eğitimlerini sağlıklı ve steril koşullarda almasını istediklerini ve bu amaçla ilçe genelindeki Kur'an kurslarını dezenfekte ederek eğitime hazır hale getirdiklerini söyledi.

İlçedeki camileri de yine Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ettiklerini belirten Sarı, toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetleri aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.