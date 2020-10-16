Nizip Belediyesinden çölyak hastalarına glutensiz gıda yardımı - Son Dakika

Nizip Belediyesinin çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda yardımı devam ediyor.

Nizip Belediyesi, ömür boyu glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan ancak bu ürünlerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle temin etmekte zorlanan vatandaşlara ücretsiz glutensiz gıda desteği sağlıyor.

Engelsiz Yaşam Merkezinde kendileri ve çocukları için hazırlanan paketleri alan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Başkan Mehmet Sarı çölyak hastalarının sesine duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Bu kapsamda glutensiz gıda yardımı taleplerini değerlendirerek harekete geçtik ve maliyeti yüksek olan bu gıdaları belediye olarak ücretsiz karşılama kararı aldık. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılama yönündeki çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.