Nizip'te asayiş olayları - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmaya yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde Fevzipaşa Mahallesi, Belkıs Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler ayrıca yaralama ve hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.