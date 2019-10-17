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Nizip'te borsalar arası kıyaslama toplantısı

29 dakika önce

Nizip Ticaret Borsası (NTB) ile Malkara Ticaret Borsası arasında kıyaslama toplantısı düzenlendi.

Nizip'te borsalar arası kıyaslama toplantısı, System.String[]

Nizip Ticaret Borsası (NTB) ile Malkara Ticaret Borsası arasında kıyaslama toplantısı düzenlendi.

NTB Genel Sekreteri Eray Ölçal, toplantıdaki konuşmasında, borsalar arasındaki uyumu sağlamak ve sunulan hizmeti genişletmek adına böyle bir çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Nizip Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda her iki borsada verilen hizmetlerin karşılaştırılarak uyumluluk ve kıyaslama değerlendirmelerinin yapıldığına vurgulayan Ölçal, şunları kaydetti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında yapılan toplantıda borsalar arası uyumu sağlamak, borsalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve iyi uygulamaları tespit etmek amacıyla Malkara Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Borsası arasında kıyaslama toplantısı gerçekleştirildi. Akreditasyon ana başlıkları ve alt başlıklarda ele alınarak birimler arasındaki uygulama farklılıkları yerinde görülerek personeller arasında istişare yapılmıştır."

Malkara, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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