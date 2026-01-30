Nizip'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Nizip'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Nizip\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
30.01.2026 00:22
Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda seyir halindeki Mehmet Sait Ş. idaresindeki 35 AE 3131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü ile yolcu İhsan H. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza sonrası elektrik direğinin devrilmesiyle bulvar üzerinde elektrik akımı kesilirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışması sonrasında yol trafiğe açıldı ve bölgeye elektrik akımı verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

SON DAKİKA: Nizip'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
