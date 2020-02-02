NKÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gençtan'a TMMOB hizmet ödülü verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel NKÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gençtan'a TMMOB hizmet ödülü verildi - Son Dakika

NKÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gençtan'a TMMOB hizmet ödülü verildi

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Gençtan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından 2019 yılı hizmet ödülüne layık görüldü.

NKÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gençtan'a TMMOB hizmet ödülü verildi, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Gençtan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından 2019 yılı hizmet ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamada Gençtan'ın tahıllar konusunda yaptığı yayın ve çalışmalar kapsamında bu ödülü aldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Temel Gençtan, tahıllar konusunda yaptığı araştırmalar ve yayınlarla bilime ve tarıma önemli katkılarda bulunması, üreticilerimizin bilgilenmesi ve bilinçlenmesi yönünde büyük çaba göstererek tarımsal üretimimizin artırılması için önemli hizmetlerde bulunması nedeniyle 2019 yılı TMMOB hizmet ödülüne değer bulundu."

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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