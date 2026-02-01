Noa Lang'dan Juventus Yorumu - Son Dakika
Noa Lang'dan Juventus Yorumu

01.02.2026 23:34
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, Juventus'un güçlü olduğunu belirtti ve adapte olmaya çalıştığını söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleştikleri İtalya temsilcisi Juventus'un güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Noa Lang, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendiği maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollandalı oyuncu, takımla sadece 1 kez antrenman yaptığını aktararak, "Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım. Bileğimde küçük bir problem var. İleride daha iyisini yapacağım." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibe transfer sürecine değinen Lang, "Galatasaray'a gelmeden önce İstanbul'da yaşadım. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2-3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kanat rotasyonunda önemli oyuncularla forma yarışı verecek olmasıyla ilgili konuşan Lang, "Yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var. Ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım." şeklinde konuştu.

Lang, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Juventus, çok güçlü bir takım. Napoli'de forma giyereken 2-3 ay önce onlara karşı kazanmıştım. Geçen sene de Avrupa'da PSV'de forma giyerken, onları yenerek elemiştik. Umarım Galatasaray ile de onları eleriz. Sahanın atmosferi bugün güzeldi. Juventus'a karşı atmosfer daha iyi olacaktır."

Lang, sözlerini Türkçe bir şekilde "Teşekkür ederim, iyi akşamlar." diyerek bitirdi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

