Noa Lang: Galatasaray'a Adapte Oluyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Noa Lang: Galatasaray'a Adapte Oluyorum

02.02.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, takım adaptasyonunu değerlendirip Juventus maçını bekliyor.

GALATASARAY'ın devre arası transferlerinden Noa Lang,

"Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk eden Galatasaray maçtan 4-0 galip ayrıldı. Maçın ardından yeni transferlerden Noa Lang, RAMS Park'ta açıklamalarda bulundu.

'İLK MAÇ İÇİN PERFORMANSIM İYİYDİ'

Takımla birlikte sadece 1 kez antrenman yapabildiğini belirten Lang, "Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım. Bileğimde küçük bir problem var. İleride daha iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

'BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Hollandalı futbolcu transfer sürecini ise "Galatasaray'a gelmeden önce İstanbul'da yaşadım. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2-3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum" sözleriyle özetledi.

Kanat oyuncuları arasında takım içi rekabeti değerlendiren Lang, "Yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var. Ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım" dedi.

'JUVENTUS, ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM'

Lang, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile eşleşmesiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Juventus, çok güçlü bir takım. Napoli'de forma giyereken 2-3 ay önce onlara karşı kazanmıştım. Geçen sene de Avrupa'da PSV'de forma giyerken, onları yenerek elemiştik. Umarım Galatasaray ile de onları eleriz. Sahanın atmosferi bugün güzeldi. Juventus'a karşı atmosfer daha iyi olacaktır"

Kaynak: DHA

Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Noa Lang: Galatasaray'a Adapte Oluyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:32
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 00:40:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Noa Lang: Galatasaray'a Adapte Oluyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.