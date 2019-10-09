Son Dakika Haberleri: Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
Son Dakika Güncel Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

1 saat önce

Nobel 2019 Kimya Ödülü'ne lityum-iyon pillerini bulan ve geliştiren John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görüldü.

Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu, System.String[]

Nobel 2019 Kimya Ödülü'ne lityum-iyon pillerini bulan ve geliştiren John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görüldü.


Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino lityum iyon pillerin gelişimine katkıda bulundukları için Nobel Kimya ödülüne layık görüldü. Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara ve elektrikli araçlara kadar her şeyde kullanılan Lityum-iyon bataryaların devrim niteliği taşıdığı belirtildi.


Lityum iyon piller 1970 yılında Kimyager Stanley Whittingham tarafından keşfedildi. John Goodenough lityum iyon pillerin gücünü iki katına çıkartarak çok daha güçlü ve kullanışlı piller üretti. Akira Yoshino ise lityum bataryaları daha güvenli hale getirdi. - STOCKHOLM

Akira, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş
HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:35:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]