Norveç, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Zirvede

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ikinci günün madalya sıralamasında Norveç, zirvenin sahibi oldu.

İtalya'daki oyunların ikinci gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede yer aldı.

Oyunlarda ikinci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 3 1 2 6 2 ABD 2 - - 2 3 İtalya 1 2 6 9 4 Japonya 1 2 1 4 5 Avusturya 1 2 - 3 6 Almanya 1 1 1 3 7 Çekya 1 1 - 2 Fransa 1 1 - 2 İsveç 1 1 - 2 10 İsviçre 1 - - 1

Kaynak: AA