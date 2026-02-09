Norveç, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Zirvede

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ikinci günün madalya sıralamasında Norveç, zirvenin sahibi oldu.
İtalya'daki oyunların ikinci gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede yer aldı.
Oyunlarda ikinci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|3
|1
|2
|6
|2
|ABD
|2
|-
|-
|2
|3
|İtalya
|1
|2
|6
|9
|4
|Japonya
|1
|2
|1
|4
|5
|Avusturya
|1
|2
|-
|3
|6
|Almanya
|1
|1
|1
|3
|7
|Çekya
|1
|1
|-
|2
|Fransa
|1
|1
|-
|2
|İsveç
|1
|1
|-
|2
|10
|İsviçre
|1
|-
|-
|1
