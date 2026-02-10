Norveç 2026 Kış Olimpiyatları'nda Zirvede

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda üçüncü günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların üçüncü gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü madalyasız kapatan Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda üçüncü günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 3 1 2 6 2 İsviçre 3 1 1 5 3 Japonya 2 2 3 7 4 Almanya 2 1 1 4 5 ABD 2 - - 2 6 Avusturya 1 3 - 4 7 İtalya 1 2 6 9 8 Çekya 1 1 - 2 9 Fransa 1 1 - 2 10 Hollanda 1 1 - 2

Kaynak: AA