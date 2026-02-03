Norveç Başbakanı'ndan Trump'a Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Norveç Başbakanı'ndan Trump'a Yanıt

03.02.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Başbakanı Store, Trump'ın NATO hakkındaki sözlerini yanlış bularak eleştirdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump'un, "ABD olmadan NATO çok güçlü olamazdı" söylemlerine karşı çıkarak, bunların yanlış olduğunu söyledi.

Norveç'in ev sahipliğinde "Yeni Normal'le Karşı Karşıya Kalan Transatlantik Ortaklık" temasıyla düzenlenen Oslo Güvenlik Konferansı çerçevesinde konuşan Store, ABD Başkanı Trump'ın, NATO ile ilgili söylemlerini değerlendirdi.

Store, "ABD Başkanı Trump'ın çıkıp 'Biz (ABD) NATO'ya her şeyi verdik ama karşılığında bir şey alamadık, ABD olmadan NATO güçlü olamazdı' gibi söylemlerde bulunması yanlış. Tamamen yanlış." dedi.

ABD'nin müttefiklerine karşı gümrük vergisi tehdidi uygulaması, Grönland'ı "ele geçirme" girişimi gibi durumların dünyanın nasıl değiştiğine dair örnekler olduğuna işaret eden Store, Avrupa'nın güvenlik, savunma ve ticaret konularında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Hiçbir kişi veya başkan, NATO için Başkan Donald Trump kadar çok şey yapmamıştır." değerlendirmesinde bulunmuş, 21 Ocak'ta da NATO'nun ABD olmadan "çok da güçlü olmayacağını" söylemişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Norveç, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç Başbakanı'ndan Trump'a Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:17:47. #7.11#
SON DAKİKA: Norveç Başbakanı'ndan Trump'a Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.