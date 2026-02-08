Norveç Büyükelçisi Epstein İlişkisi Nedeniyle İstifa Etti - Son Dakika
Norveç Büyükelçisi Epstein İlişkisi Nedeniyle İstifa Etti

08.02.2026 21:53
Mona Juul, Jeffrey Epstein belgesinde adı geçtikten sonra büyükelçilik görevinden ayrıldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelerde adı geçmesi sonrası görevden uzaklaştırılan Norveç'in Amman Büyükelçisi Mona Juul'un istifa ettiği bildirildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan Juul'un, büyükelçilik görevinden ayrıldığını belirtti.

Eide, Epstein belgelerinin, Juul hakkında bir dizi ayrıntıyı ortaya çıkardığını ve Bakanlığının, büyükelçilik görevinden istifa etmesine rağmen Juul hakkındaki soruşturmayı sürdüreceğini vurguladı.

Bakan Eide, "Bu doğru ve gerekli bir karar. Bu karar, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından alındı. Cinsel istismar suçlusu Epstein ile olan ilişkisi Juul'un ciddi bir muhakeme yeteneğinden yoksun olduğunu ortaya çıkardı. Bu görevin gerektirdiği güveni yeniden tesis etmeyi zorlaştırıyor." açıklamasını yaptı.

Eide, bu kararın Juul'un, büyükelçi olarak ülkeye geri dönemeyeceği anlamına geldiğini ifade etti.

Şu anda bakanlık bünyesinde yapılan soruşturmanın, gerçekleri tam olarak anlamak için gerekli olduğunu bildiren Eide, konuyu son derece ciddiye aldıklarını vurguladı.

Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelerde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi Mona Juul, 3 Şubat'ta görevinden uzaklaştırılmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Büyükelçilik, Diplomasi, Norveç, Güncel, Son Dakika

