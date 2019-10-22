Son Dakika Haberleri: Norveç'te saldırganlar ambulans kaçırıp kalabalığın üzerine sürdü
Son Dakika Güncel Norveç'te saldırganlar ambulans kaçırıp kalabalığın üzerine sürdü

Norveç'te saldırganlar ambulans kaçırıp kalabalığın üzerine sürdü

1 saat önce

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı iki kişi, kaçırdıkları ambulansı insanların üzerine sürdü.

Norveç'te saldırganlar ambulans kaçırıp kalabalığın üzerine sürdü, System.String[]

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı iki kişi, kaçırdıkları ambulansı insanların üzerine sürdü.

Norveç polisinden yapılan açıklamada, Oslo'nun Torshov semtinde bir ambulansın silahlı iki kişi tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların, kaçırdıkları ambulansı kalabalığın üzerine sürdüğü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ambulansın, içerisinde bebek bulunan bir puseti de ezdiği aktarıldı.

Devlet televizyonu NRK'nin haberine göre polis, tekerlerine ateş ederek ambulansı durdurdu.

Saldırganlardan biri kaçtı, diğeri gözaltına aldı.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Norveç, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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