Norveç'ten AB ile İşbirliği Mesajı

02.02.2026 15:24
Norveç Başbakanı Store, AB ile yakın işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Store, Norveç'in ev sahipliğinde "Yeni Normal'le Karşı Karşıya Kalan Transatlantik Ortaklık" temasıyla düzenlenen Oslo Güvenlik Konferansı çerçevesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ortak basın toplantısında konuştu.

Konferans kapsamında kısa zamanda çok fazla konuyu ele alacaklarını belirten Store, "Ukrayna'daki son durum ve Avrupa'nın beraber daha etkili nasıl hareket edebileceği gibi konular görüşülecek." dedi.

Store, Norveç'in AB ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğunu dile getirerek, Kallas'ın bugün Norveç'in Tromso kentindeki Arktik Sınırları İdaresini de ziyaret edeceğini söyledi.

"Arktik güvenliği ortak çıkar alanlarımızdan biri"

Kallas da AB ile NATO arasında ayrışma olup olmadığına ilişkin soruya cevaben, "AB ile NATO arasında kopukluk olduğu görüşüne katılmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin üye ülkelerin savunma harcamalarını artırmalarına yardımcı olma ve bunu diğer tüm üye ülkelerle ve ortaklarla koordineli biçimde yapma hedefine işaret eden Kallas, "Amacımız, hazırlıklı olmak." dedi ve AB üyesi 23 ülkenin aynı zamanda NATO üyesi olduğunun da unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, AB ile NATO'nun yakın işbirliği yürüttüğünü belirterek, AB'nin girişimlerinin NATO'ya ek ve tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi.

AB'nin güvenlik alanında daha bağımsız olabilmek için çalıştığını anlatan Kallas, kırılganlıkların aynı zamanda zayıflık olduğunu, bu nedenle savunmaya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

Kallas, bu yılın anahtar kelimesinin "öngörülemezlik" olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden Arktik'le ilgili her türlü senaryoya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Arktik güvenliği, ortak çıkar alanlarımızdan biri ve bu konuda NATO müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz. Üzerinde konuştuğumuz başlıklara odaklanan yeni Arktik stratejimizi de yakında hayata geçiriyoruz. Kısacası, bu alandaki çalışmalarımız kesintisiz biçimde devam ediyor."

Oslo Güvenlik Konferansı yarın sona erecek

Norveç'in başkenti Oslo'da bugün başlayan Güvenlik Konferansı, yarın sona erecek.

Konferans kapsamında "Geleceğin Transatlantik İlişkileri", "Norveç ve Polonya-Kuzey Avrupa'da Yakın Müttefikler", "Ukrayna'nın geleceğine yönelik bir yol çizerken Rusya'yı nasıl caydırabiliriz?", "Norveç ve İngiltere-Stratejik Ortaklık" ve "ABD'nin Asya Politikası-Avrupa İçin Sonuçları" konulu paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA

Güvenlik, Norveç, Güncel, Son Dakika

