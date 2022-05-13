İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma" - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma"

13.05.2022 15:00
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma"

Sığınmacılara yönelik toplu vatandaşlık iptaliyle alakalı gündemde yer alan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirten İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri de uydurma" dedi.

Sığınmacılara yönelik toplu vatandaşlık iptaliyle alakalı gündemde yer alan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirten İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri de uydurma" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ülkede yaşayan sığınmacıların vatandaşlıklarının toplu iptaline yönelik gündemde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yayımlayan Çataklı, vatandaşlık iptalinin bireysel şekilde gerçekleştiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlık işleri tüm uyruklar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sadece geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak vatandaşlık talebi halinde Göç İdaresi Başkanlığı'ndaki ilgili bilgi ve belgeler ilk incelemeler yapılarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne aktarılarak işlemlere devam edilmektedir. Türk vatandaşlığını kazanma yolları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda çok açık belirtilmektedir. İlgili Kanunun 12. Maddesine göre milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, terörle irtibatı ve iltisakı olmamaları esas olup işlemlerin her aşamasında bu durum dikkate alınmaktadır. Ayrıca Türk vatandaşlığının kazanılması sürecinde 8 aşama bulunmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla şu şekildedir:

Başvuru, Teknik Çalışma Grubu İncelemesi, İl Güvenlik Soruşturması, Valilik Komisyonu, Dosya Kontrolü, Arşiv Araştırması, Onay Süreci, Tescil.

Tüm uyruklarda da aynı usul ve esaslar geçerli olup, bu aşamalardan geçildikten sonra Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir. Ayrıca Türk vatandaşı olduktan sonra da milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğini bozan, terörle irtibatı ve iltisaklı oldukları tespit edilenlerin vatandaşlığını iptali yolunu gidilmektedir. Bu tespitler sonrası yapılan değerlendirmeler fert fert yani bireysel olarak yapılmakta olup toplu vatandaşlık iptali söz konusu değildir. Tüm bu işlemler yargı denetimine de tabidir. Hal böyle iken bugün bazı basın yayın organları yansıyan '15 bin sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi' haberleri kesinlikle doğru olmayıp, tamamen uydurmadır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik tetkik işlemleri Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde yıllardır aynı usulle gerçekleşmektedir."

(Ali Nargüner - Ahmet Furkan Gülap-İHA)

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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