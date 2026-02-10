Nüfus Verileri: 10 Kişilik 70 Köy Belirlendi - Son Dakika
Nüfus Verileri: 10 Kişilik 70 Köy Belirlendi

10.02.2026 11:50
Türkiye'de 2025'te belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,4'e düştü, 70 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyor.

Türkiye'de nüfusun yüzde 6,4'ü belde ve köylerde ikamet ederken, 70 köyde nüfusa kayıtlı 10 veya daha az kişinin yaşadığı belirlendi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke nüfusu 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı, 80 milyon 555 bin 475 olarak kayıtlara geçti.

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2025'te yüzde 93,6'ya yükselirken, 30 büyükşehir dışındaki illerde yer alan belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi.

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,1 azalışla, 5 milyon 536 bin 693 kişi olarak tespit edildi.

1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 456

Türkiye genelinde, 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 70 olarak belirlenirken, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı ise 456 olarak kaydediliyor.

Kayıtlara göre, Adıyaman'ın merkez ilçesindeki İpekli, 6 bin 681 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak öne çıkıyor.

Söz konusu köyü, 6 bin 668 kişiyle Çanakkale'nin merkez ilçesindeki Karacaören ve 6 bin 268 kişiyle Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar izliyor.

Bu köyleri Uşak'ın merkez ilçesindeki Mende 5 bin 946 ve Yalova'nın merkez ilçesindeki Samanlı 5 bin 696 kişi ile takip ediyor.

3 köyde nüfusa kayıtlı tek kişi görünüyor

TÜİK'in "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"na göre, ülkedeki 3 köyde, sadece kayıtlı birer kişi bulunduğu görülüyor. Bu köyler, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı olarak bildiriliyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı köyü 2, Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Maltepe köyü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilekli ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki Kalfalar köyleri de 3 kişilik nüfusuyla dikkati çekiyor.

Şırnak'ın merkez ilçesi Kemerli köyü 4 ve Cevizdüzü köyü de 5 kişinin yaşadığı yerler olarak kayıtlara geçiyor.

Kaynak: AA

