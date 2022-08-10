Kazakistan'da milli şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 177'nci yılı kutlanıyor

NUR Türk dünyasının önemli şair ve düşünürlerinden Abay Kunanbayev, doğumunun 177'nci yılında Kazakistan genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Kazakistan'da her yıl 10 Ağustos, Kazak halkının milli farkındalığının yeniden canlanmasına katkı sağlayan milli şair Abay Kunanbayev'in doğum günü dolayısıyla Abay Günü olarak kutlanıyor.

Abay Günü dolayısıyla ülke genelinde ve şairin doğduğu Semey bölgesinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

Başkent Nur Sultan'da müzelerde sergiler açıldı. Almatı'da da bir grup genç sanatçı metro istasyonunda Abay'ın eserlerini seslendirdi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde milli şair hakkında konferanslar verildi.

Kazakistan'ın doğusundaki Semey şehrinde 1845'te dünyaya gelen Abay Kunanbayev, 170'e yakın şiir, 56 çeviri ve Kara Söz adı verilen 45 nasihat kaleme almış ve Kazak halkının "Shakespeare"i olarak adlandırılmıştı.

Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayev, eserlerinde sosyal, toplumsal ve ahlaki konuları işlemiş, halkı medeni gelişme yoluna çağırmıştı.

Aynı zamanda Türk dünyasının önemli şair ve düşünürlerinden olan Abay Kunanbayev'in eserleri 2020'de Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) ilan edilen Abay Kunanbayev Yılı kapsamında Türk dillerine çevrilmişti.