Nürburgring rekoru yeniden Porsche Taycan'da

Porsche Taycan Turbo S modeli, Nürburgring'de yeni bir rekora imza attı.

Porsche geliştirme pilotu Lars Kern, Taycan Turbo S ile bir turu sadece 7 dakika 33 saniyede tamamlayarak Nürburgring Nordschleife pistindeki seri üretim elektrikli otomobille en iyi tur zamanına imza attı.

Güvenlik kafesi ve özel yarış koltukları haricinde tamamen standart üretime uygun ve seri üretim ile aynı ağırlığa sahip modelde, yeni performans kiti ve Porsche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC) yer alıyor. Almanya'nın Eifel bölgesindeki 20,8 kilometrelik pistte yeni rekor tur zamanı, noter tarafından onaylanırken, TÜV Rheinland yetkilisi de rekor kıran otomobilin standart üretim bir model olduğunu onayladı.

21 inç RS-Spyder tasarım jantların yanısıra, artık Taycan modeller için de sunulan ve bileşimi yarış lastiklerinin bileşimine benzeyen Pirelli P Zero Corsa spor lastiklerin yer aldığı performans kitinin önemli bir başka özelliği ise, Porsche 4D Şasi Kontrolü'nün spor lastiklerle uyum içinde çalışmasını sağlayan yazılım güncellemesini içermesi. Sistem, Taycan'ın tüm şasi sistemlerini gerçek zamanlı olarak analiz ve senkronize ediyor. Geçmiş dönemlerde sadece safkan süper otomobillerin 7: 33 gibi zamanları yakalayabildiğini söyleyen Kern, "Yeni performans kiti sayesinde, otomobili daha fazla zorlayabildim, araç çok daha hassas ve çevikti." dedi.

Yeni performans kiti

Porsche Tequipment tarafından sunulan Performans kiti şu anda sadece Almanya'da ve yalnızca 2023 model Taycan Turbo S spor sedan için satılıyor. Bu otomobillerin üretimine Temmuz 2022'nin sonlarında başlanırken, performans kitinin de yıl sonundan itibaren satışa sunulması bekleniyor.

Kalkış Kontrolü ile 761 PS güç

Elektrikli otomobiller arasındaki Nürburgring rekorunun tekrar Porsche'de olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Taycan Model Grubu Başkan Yardımcısı Kevin Giek "Bu tur zamanı sadece yeni performans kitimizin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Taycan'ın spor otomobil genlerini de bir kez daha gözler önüne seriyor." dedi. Turbo S modelinin 460 kW'a (625 PS) varan gücü, başarısında önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Kalkış Kontrolü aktif ve otomobil durağan haldeyken maksimum 560 kW (761 PS) güce ulaşılabiliyor.