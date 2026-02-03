Nurdağı\'ndaki Okulda Yangın

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir ilkokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsalda Gökçedere Mahallesi'ndeki ilkokulun çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.???????
