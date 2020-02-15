Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!

Çıkışta kendisine sorulan soruları yanıtlayan Nurgül Yeşilçay, Oktay Kaynarca ile proje yapacağı yönündeki sorulara "Oktay çok yoğun olduğu için o iş olmadı. " dedi.& ;





Sergi açıyor

Sergi açacağını söyleyen Yeşilçay, "Çok heyecanlıyım. Sergi açıyorum, orada bol bol konuşuruz." diyerek aracına binip mekandan ayrıldı.



