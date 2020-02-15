Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması! - Son Dakika Magazin

Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!

20 dakika önce

Oyuncu Nurgül Yeşilçay önceki akşam kız arkadaşı ile birlikte Etiler da Mario isimli mekanda akşam yemeği yedi. Yeşilçay, Oktay Kaynarca ile aynı projede yer alıp almayacağına açıklık getirdi

Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!, System.String[]

Çıkışta kendisine sorulan soruları yanıtlayan Nurgül Yeşilçay, Oktay Kaynarca ile proje yapacağı yönündeki sorulara "Oktay çok yoğun olduğu için o iş olmadı. " dedi.& ;

Sergi açıyor

Sergi açacağını söyleyen Yeşilçay, "Çok heyecanlıyım. Sergi açıyorum, orada bol bol konuşuruz." diyerek aracına binip mekandan ayrıldı.

Nurgül Yeşilçay, Oktay Kaynarca, Yeşilçay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:41 
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