Nusaybin'de "Huzur ve Güven" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de 'Huzur ve Güven' toplantısı - Son Dakika

Nusaybin'de "Huzur ve Güven" toplantısı

7 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Huzur ve Güven" toplantısı yapıldı.

Nusaybin'de

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Huzur ve Güven" toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya başkanlığında Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çetinkaya, yaklaşık 1,5 ay önce başlattıkları toplantıların 9'uncusunu Nusaybin'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Emniyet teşkilatının 24 saat esasına göre vatandaşların huzur, asayiş ve güvenliğinin sağlanması için güvenlik hizmeti verdiğini ifade eden Çetinkaya, Mardin ve ilçelerinde emniyet teşkilatının en iyi şekilde görevini yerine getirdiğini belirtti.

Çetinkaya, toplantıya katılımın yoğun olmasının Nusaybinlilerin huzur ve güvene verdiği önemin göstergesi olduğunu dile getirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez de Nusaybin'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüseyin Gündoğdu, NESO Başkan Yardımcısı Beşir Aydın, Nusaybin Belediyesi özel kalem müdürü Burak Eryılmaz, mahalle Muhtarları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Çetinkaya, Nusaybin, Mardin, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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