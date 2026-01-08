Nusaybin'de Kardeş Cinayetinde Tutuklama - Son Dakika
Nusaybin'de Kardeş Cinayetinde Tutuklama

08.01.2026 13:29
Sümeyye Khaled Abira ve ablası Süheyla Özdaş'ın cinayetinde M.B. tutuklandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş'ın (44) evlerinde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.B. (59), tutuklandı.

Olay, 4 Ocak'ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira ile ablası Süheyla Özdaş'ı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsileri yapılıp, yakınlarına teslim edilen 2 kız kardeş, Suriye'de toprağa verildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi. Cinayet şüphelisinin, Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahla yaşadığı M.B. olduğu belirlendi. M.B., ilçede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

