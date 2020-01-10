Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör' şüphesiyle gözaltında - Son Dakika
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Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör' şüphesiyle gözaltında

6 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen'in de aralarında bulunduğu 3 kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör' şüphesiyle gözaltında, System.String[]

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen'in de aralarında bulunduğu 3 kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı Üçyol köyü ve kırsal mahallelerine operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerinde arama yapılan Mor Yakup Kilisesi'nin rahibi Sefer Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
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