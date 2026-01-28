Nusaybin\'de Tır Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin-Cizre kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırlardan biri devrildi. Kazada her 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN