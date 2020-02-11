"O koltukta oturamaz" haberine, AK Parti İl Başkanı Karabıyık'tan tepki geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'O koltukta oturamaz' haberine, AK Parti İl Başkanı Karabıyık'tan tepki geldi - Son Dakika

"O koltukta oturamaz" haberine, AK Parti İl Başkanı Karabıyık'tan tepki geldi

6 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Cumhuriyet Gazetesinin Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in makam odasında bulunan 2. Abdülhamit'in resminin önünde yapılan toplantıdan bir kare paylaşarak, "O koltukta oturamaz" haberine tepki gösterdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Cumhuriyet Gazetesinin Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in makam odasında bulunan 2. Abdülhamit'in resminin önünde yapılan toplantıdan bir kare paylaşarak, "O koltukta oturamaz" haberine tepki gösterdi.


9 Şubat pazar günü Cumhuriyet Gazetesi bir önceki dönem AK Parti Bilecik Milletvekili şuan Sağlık Bakan Yardımcısı olan Halil Eldemir'in toplantı masasının arkasında asılı bulunan Osmanlı Devletinin 34'üncü padişahı 2. Abdülhamit'in resminin ve yapılan bir toplantıdan bir kare fotoğraf koyarak "O koltukta oturamaz" başlıklı haber yapılmıştı. Bu habere AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık tepki göstererek, "Hafta sonu Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan Halil Bey ile alakalı gazetenin ilk sayfasında 'o koltukta oturamaz, istifa etsin' denilmiş. Biz onların dualarıyla gelmedik, beddualarıyla da gitmeyiz. Sonuçta Abdülhamit Han da bu ülkenin bu toprakların yetiştirdiği sağlık alanında özellikle yaptığı yatırımlarla tarihte önemli yer tutmuş devlet büyüğümüzdür. Bunu kabul etmemiz gerekiyor . Odada gidenler görmüştür fotoğraflarda Abdülhamit hanında, Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de portreleri vardır. Bunu siyaset malzemeleri yapanları kınıyoruz. Halil beyin de arkasındayız" dedi. - BİLECİK

Halil Eldemir, AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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