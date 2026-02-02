Obilet'ten 2026 Seyahat Rotaları

Obilet, bu yıl seyahatseverler için doğadan kültüre, şehir hayatından vahşi yaşama uzanan 10 farklı rota paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı seyahat planlarında farklı coğrafyalar ön plana çıkıyor. Kültür, doğa ve şehir yaşamını bir arada sunan destinasyonlar, tarihi dokuları ve doğal güzellikleriyle yeni yılda keşif arayanlara seçenekler sunuyor.

Obilet'in hazırladığı seçkide Türkiye'den Trabzon'un yanı sıra Kanada, Çin, Dominika, Fas, İngiltere, Ruanda, Avustralya, Finlandiya ve Şili'den destinasyonlar yer alıyor.

Kanada'nın Quebec şehri geniş doğal alanları, gölleri ve ormanlarıyla doğayla iç içe bir seyahat imkanı sunarken, Çin'in başkenti Pekin, tarihi yapıları ve modern şehir yaşamını bir arada barındırıyor. Yasak Şehir ve tapınaklar, Pekin'in kültürel durakları arasında öne çıkıyor.

Karayipler'de konumlanan Dominika ise yağmur ormanları, volkanik oluşumlar ve doğal parklarıyla doğa temelli seyahat planlayanlar için bir alternatif oluşturuyor. Fas'ın başkenti Rabat da tarihi yapıları, sakin şehir temposu ve Atlantik kıyısındaki konumuyla listede yer buluyor.

Doğa ve kültür odaklı seyahat arayanlara Trabzon hitap ediyor

İngiltere'nin köklü liman kenti Hull, denizcilik mirasını günümüze taşıyan yapıları ve yenilenen müzeleriyle dikkati çekerken, Türkiye'den listeye giren Trabzon, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla 2026'da yurt içi seyahat planlarında öne çıkıyor. Sümela Manastırı, Uzungöl ve yaylalar çevresinde şekillenen manzaraların yanı sıra denizle dağın aynı anda hissedildiği şehir, doğa ve kültür odaklı seyahat arayanlara hitap ediyor.

Afrika kıtasından seçkide yer alan Ruanda'daki Akagera Milli Parkı safari rotaları ve koruma altındaki ekosistemiyle bilinirken, Avustralya'nın simge doğal oluşumlarından Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı jeolojik yapısı ve yerli kültürüyle farklı bir deneyim sunuyor.

Kuzey Avrupa'da ise Finlandiya'nın Oulu şehri deniz kıyısı, orman alanları ve bisiklet yollarıyla doğa ve şehir yaşamını dengeli biçimde birleştiriyor. Güney Amerika'nın renkli evleri ve yamaçlara yayılan sokaklarıyla öne çıkan karakteristik şehri Valparaiso da liman kenti kimliğiyle listede yer alan diğer bir rota konumunda bulunuyor.