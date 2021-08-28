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OBRUK İÇİNDE YENİ OBRUK OLUŞTU - Son Dakika

OBRUK İÇİNDE YENİ OBRUK OLUŞTU

28.08.2021 11:53

KONYA'nın Karapınar ilçesinde oluşumunu tamamlamayan obruğun içinde yaklaşık 45 metre çapında 2 metreye yakın derinliğe sahip yeni obruk oluştu.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde oluşumunu tamamlamayan obruğun içinde yaklaşık 45 metre çapında 2 metreye yakın derinliğe sahip yeni obruk oluştu. Çevre halkından Şammas Parlak, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz" dedi.

Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'e ulaşan obruğa bir yenisi daha eklendi. Reşadiye Mahallesi Averen mevkisinde yıllar önce gerçekleşen ancak oluşumunu tamamlamayan obruğun içinde 45 metre çapında 2 metreye yakın derinliğe sahip yeni obruk oluştu.

Çevre halkından Şammas Parlak, yeni obruğun birkaç gün önce gerçekleştiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İlçemizde ve bu mevkide obrukların oluşmasına alıştık, ancak sürekli tedirginlik içindeyiz. Buralarda koyun otlatıyoruz, tarlalarda çalışıyoruz. Sürekli can tehlikesi içindeyiz" dedi.

Bahattin Parlak da (60), ilk obruğun ne zaman meydana geldiğini bilmediklerini belirterek, "İlk obrukta tam göçme olmamıştı. 100 metre çapında alanı kapsıyordu. Bu obruk içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık" diye konuştu.

OBRUK İÇİNDE YENİ OBRUK OLUŞTU
OBRUK İÇİNDE YENİ OBRUK OLUŞTU
OBRUK İÇİNDE YENİ OBRUK OLUŞTU
OBRUK İÇİNDE YENİ OBRUK OLUŞTU

Karapınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OBRUK İÇİNDE YENİ OBRUK OLUŞTU - Son Dakika


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