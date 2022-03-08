Oda başkanı Celil Anık, Adnan Menderes Havalimanı'ndaki taksi ihalesinin iptalini istedi - Son Dakika

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Adnan Menderes Havalimanı taksi yolcu taşıma ihalesini kazanan firmanın şartnameye uygun bir şekilde ihaleye katılmadığını iddia ederek, ihalenin iptal edilmesini talep etti.

Celil Anık, başkanlığını yürüttüğü İzmir Sivil Hava Limanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleriyle, Adnan Menderes Havalimanı'ndaki kooperatif binasında basın açıklaması yaptı.

Anık, havalimanında 40 yıldan bu yana başkanı olduğu kooperatiflerinin taksi hizmetini yürüttüğünü belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 25 Şubat'ta İzmir Adnan Menderes Havalimanı taksi yolcu taşıma ihalesinin yapıldığını belirten Anık, şöyle dedi:

"Buraya ithal gelen bir kooperatif, evrakında eksik olmasına rağmen, bu işe katıldı. Bizim kooperatifimiz işletmesinde çalışan taksilerden aylık masraflarla birlikte 1700 lira bedel alırken, ihaleyi kazanan İzmir Taksi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, ihalede 10 bin 150 lira gibi uçuk bir rakamla kira bedeli teklif vermiş. Kooperatifin masrafıyla bu bedel 14 bin lirayı bulacak. Teklif karşısında kooperatifimiz ihaleden çekildi."

İhaleyi kazanan firmanın şartnameye uygun bir şekilde ihaleye katılmadığını da öne süren Anık, "Kooperatif olarak ihalenin iptaliyle ilgili ilgili itirazları yaptık. Hukuki mücadelemizi başlattık. Ben buradan Genel Müdürümüze, daire başkanlarımıza ve bakanlığımıza güveniyorum. İhaleyi kazanan firmanın evraklar incelendiği zaman bunun ortaya çıkacağını biliyorum. Sadece 5 evrakla ihaleye katılan ve üzerlerin de arabası bile olmayan bir firma. Burada esnafın hakkının yenmeyeceğine inanıyorum." dedi.