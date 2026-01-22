Ödemiş'te Eski Sevgilinin Katili Hakkında Dava Açıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisini darbederek öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski sevgilisi Fatma Kara'yı 11 Mart 2025'te darbederek öldüren tutuklu sanık O.G. hakkında hazırlanan iddianame Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanığın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı, tehdit ettiği, buna ilişkin de Kara'nın şikayeti doğrultusunda 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

O.G.'nin ifadelerine de yer verildi. O.G. ifadesinde, Kara'yı öldürme gibi bir planının olmadığını, olay günü de eski konulardan dolayı tartıştıklarını anlattı.

Sinirlendiği için Fatma'yı eliyle boynundan yere attığını aktaran sanık, "Darbenin etkisiyle Fatma kafasını yere çarptı ve bir daha hareket edemedi. Amacım Fatma'yı öldürmek değildi." ifadelerini kullandı.

Sanık O.G.'nin karısı H.G. tanık olarak yer alan ifadesinde sanıkla 5 yıldır evli olduklarını, maktulle 2024 yılında sosyal medya üzerinden konuşup tartıştıklarını kaydetti.

Olay

İzmir'in Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde 11 Mart 2025'te O.G. (35), eski sevgilisi Fatma Kara (27) ile sokakta tartışmış sonra darbetmişti.

Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanmıştı.

Kara, ölümünden önce sanık hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmış, 18 Haziran 2025'te O.G.'ye indirimsiz 9 ay hapis cezası verilmişti.