Ödemiş'te halk eğitim kursları sergisi açıldı - İZMİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te halk eğitim kursları sergisi açıldı - İZMİR - Son Dakika

Ödemiş'te halk eğitim kursları sergisi açıldı - İZMİR

7 saat önce

Ödemiş'te İşkur ile Ödemiş Halk Eğitim Merkez işbirliği ile düzenlenen aromatik bitkiler, peynircilik, takı tasarım, iğne oyası ve ipek kurslarını tamamlayan kursiyerler, Ödemiş Öğretmenevi'nde açılan sergide maharetlerini gösterdi.

Ödemiş'te İşkur ile Ödemiş Halk Eğitim Merkez işbirliği ile düzenlenen aromatik bitkiler, peynircilik, takı tasarım, iğne oyası ve ipek kurslarını tamamlayan kursiyerler, Ödemiş Öğretmenevi'nde açılan sergide maharetlerini gösterdi.

Sergi açılışında konuşan Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, kadınların meslek sahibi olmalarını hedefleyen eğitimlerin ilgi gördüğünü, eğitim ve sergide emeği geçenleri tebrik ettiğini dile getirdi.

İğne oyası ve ipek kursu usta öğreticisi Semra Akgün, 60 kursiyerin yaptığı tel kırması, iğne oyası, takı tasarım, amigurumi ve ipek çekimi işlerini sergilediklerini belirtti.

Peynircilik Kursu usta öğreticisi Hayriye Akalın ise 14 kursiyerin peynir üretiminden ambalajlanma ve sevkiyata kadar eğitim aldığını, mandıralarda yaptıkları üretimle bilgileri pekiştirdiklerini ifade etti.

Sergi açılışına İşkur Torbalı Müdürü Cemil Altun, İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü de katıldı.

Ödemiş'te halk eğitim kursları sergisi açıldı - İZMİR

Ödemiş, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:35 Kaynak: AA
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