Ödemiş'te Karla Mücadele
43 dakika önce
Ödemiş Belediyesi ekipleri kar yağışının ardından çalışma başlattı.
Ödemiş
Belediyesi ekipleri kar yağışının ardından çalışma başlattı.
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem
, yaptığı açıklamada, ekiplerin Bozdağ, Çamyayla ve Horzum mahallelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Badem, ana yollarda da Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:07 Kaynak: AA
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