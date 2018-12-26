Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Karla Mücadele

Ödemiş'te Karla Mücadele

43 dakika önce

Ödemiş Belediyesi ekipleri kar yağışının ardından çalışma başlattı.

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Ödemiş Belediyesi ekipleri kar yağışının ardından çalışma başlattı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, yaptığı açıklamada, ekiplerin Bozdağ, Çamyayla ve Horzum mahallelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Badem, ana yollarda da Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:07 Kaynak: AA

Mahmut Badem, Kar, Ödemiş, Güncel
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