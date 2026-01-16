Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Fikren P. (51) yönetimindeki 35 ZFH 78 plakalı otomobil, Ocaklı Mahallesi yakınlarında Mehmet G'nin (47) kullandığı 34 KN 3535 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 35 ZFH 78 plakalı otomobildeki Mustafa P. (78) yaralandı.
Yaralı, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
