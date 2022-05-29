ODTÜ'DEKİ BAHAR ŞENLİĞİNDE TERÖR PROPAGANDASINA 16 GÖZALTI

ANKARA'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bahar şenliğinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2'si ODTÜ öğrencisi 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, ODTÜ'de önceki gün gerçekleştirilen bahar şenliğinde yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıp, etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin fotoğrafları ile yasa dışı pankart taşıyanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesindeki soruşturma kapsamında yapılan fotoğraf analiz çalışması sonucunda tespit edilen 16 şüpheli, bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, yasa dışı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu.

2'Sİ ODTÜ ÖĞRENCİSİ

Şüphelilerden 2'sinin ODTÜ öğrencisi olduğu, 4 şüphelinin daha önce 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak, 'terör örgütü propagandası yapmak', 2 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' ve 'görev yaptırmamak için direnmek', 2 şüphelinin 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından adli işlem kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.