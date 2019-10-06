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Ödül sevincini Başkan Uysal'la paylaştı

1 saat önce

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülüne layık görülen görüntü yönetmeni Erdoğan Engin, ödül mutluluğunu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la paylaştı.

Ödül sevincini Başkan Uysal'la paylaştı, System.String[]

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülüne layık görülen görüntü yönetmeni Erdoğan Engin, ödül mutluluğunu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la paylaştı.


Aralarında Çöpçüler Kralı, Baraj, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Devlerin Aşkı, Sultan gibi yapımların da bulunduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin görüntü yönetmeni Erdoğan Engin, 26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde aldığı Orhan Kemal Emek Ödülünü Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'la paylaştı.


Engin, Uysal'ı makamında ziyaret etti. Uysal, Engin'i ödülü dolayısıyla kutlarken kendisiyle Muratpaşa Belediyesi çatısında altında birlikte çalışıyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. - ANTALYA

Adana Altın Koza, Film Festivali, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
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