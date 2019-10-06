Ödül sevincini Başkan Uysal'la paylaştı

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülüne layık görülen görüntü yönetmeni Erdoğan Engin, ödül mutluluğunu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la paylaştı.
Aralarında Çöpçüler Kralı, Baraj, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Devlerin Aşkı, Sultan gibi yapımların da bulunduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin görüntü yönetmeni Erdoğan Engin, 26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde aldığı Orhan Kemal Emek Ödülünü Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'la paylaştı.
Engin, Uysal'ı makamında ziyaret etti. Uysal, Engin'i ödülü dolayısıyla kutlarken kendisiyle Muratpaşa Belediyesi çatısında altında birlikte çalışıyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. - ANTALYA