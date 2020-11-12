Ödüller sahiplerini buldu

65 ayrı kategoride ödülün sahiplerini bulduğu geceye sınırlı sayıda kişi davet edildi.

Gecede, Yıldırım Mayruk, İvana Sert, Gökhan Tepe, Ece Gürsel, Ebru Yaşar, Çağla Şikel, Tuğba Özay ve birçok sanatçı

ödül aldı.

Ece Gürsel geceye şarkılarıyla renk kattı.

Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi ve organizatör Ferhat Muğurtay açıklamasında "Pandemi koşullarında, tedbirlere ve kurallara uygun olarak sektörün başarılı isimlerini bu güzel gecede buluşturmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından davetimize katılan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.2020 yılı içinde yaşanan tüm zorluklara rağmen, göstermiş oldukları başarıların katlanarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.