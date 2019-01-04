Ödülü Babasına İthaf Etti
2 saat önce
Güzel oyuncu Yağmur Ün, İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü'nün 5.'sini düzenlediği Karadeniz'in Enleri Altın 61 gecesinde 'Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.
Ödülünü geçtiğimiz Kasım ayında kaybettiği babasına ithaf eden Ün,duygulandığı konuşmasında "Beni ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum ve bu ödülü babam için alıyorum" dedi.
İnternet üzerinden yapılan oylama ile kazananların belirlendiği geceye sanat, spor ve müzik camiasından Gülben Ergen, Gökhan Tepe, Oğuzhan Koç & İbrahim Büyükak, Merve Özbey, Ebru Yaşar ve İlker Ayrık gibi önemli isimler de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:53 Kaynak: Bültenler
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