Odun kesmeye giderken bastığı cismin patlamasıyla yaralandı - Son Dakika
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Odun kesmeye giderken bastığı cismin patlamasıyla yaralandı

27.06.2022 12:22
Odun kesmeye giderken bastığı cismin patlamasıyla yaralandı

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında odun kesmeye giden Nejdet O.(27), bastığı cismin patlaması sonucu yaralandı.

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında odun kesmeye giden Nejdet O.(27), bastığı cismin patlaması sonucu yaralandı. N.O., askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pervari'ye bağlı Doğan köyüne 6 kilometre uzaklıkta bulunan ormana odun kesmeye giden Nejdet O., bastığı cismin patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın bölgeye ulaşamaması üzerine Nejdet O., askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nejdet O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, patlamayla ilgili jandarmanın yaptığı çalışma sürüyor.


- Siirt
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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odun kesmeye giderken bastığı cismin patlamasıyla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odun kesmeye giderken bastığı cismin patlamasıyla yaralandı - Son Dakika
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