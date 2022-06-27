Odun kesmeye giderken bastığı cismin patlamasıyla yaralandı

SİİRT'in Pervari
ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında odun kesmeye giden Nejdet O.(27), bastığı cismin patlaması sonucu yaralandı. N.O., askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Pervari'ye bağlı Doğan köyüne 6 kilometre uzaklıkta bulunan ormana odun kesmeye giden Nejdet O., bastığı cismin patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın bölgeye ulaşamaması üzerine Nejdet O., askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nejdet O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, patlamayla ilgili jandarmanın yaptığı çalışma sürüyor.
- Siirt
Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika
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