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Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu - Son Dakika

Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu

21.02.2022 15:33
Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu

ŞANLIURFA'da Oduncular Pazarı Sitesi'nin bekçisi O.F., tartıştığı hamal Mehmet Genç'i (36) tabancasıyla vurarak yaraladı.

ŞANLIURFA'da Oduncular Pazarı Sitesi'nin bekçisi O.F., tartıştığı hamal Mehmet Genç'i (36) tabancasıyla vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Sancaktar Mahallesi, Oduncular Pazarı Sitesi'nde meydana geldi. Pazarda hamal olarak çalışan Mehmet Genç, site bekçisi O.F. ile tartıştı. Çıkan kavgada O.F. ruhsatlı tabancası ile Mehmet Genç'i vurarak yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Genç'i hastaneye kaldırdı. Şüpheli O.F. gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu
Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu
Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu
Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu
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Mehmet Genç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu - Son Dakika


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