Odunpazarı'ndan İçinizi Isıtacak Konser

11 Ocak 2019 Cuma Günü gerçekleşecek olan konserde koro, aşık edebiyatının en önemli isimlerinden Karacaoğlan'ın türkülerini seslendirecek. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşecek olan konser, 20.00'de başlayacak. Şefliğini Kenan Pekgöz'ün yapacağı 'Halk Müziği Koro Konseri'ne konserine Mehmet Sezai Öztürk konuk sanatçı olarak katılacak.

Türk Halk Müziği ve Karacağolan sevdalılarının mest olacağı ücretsiz konsere katılmak isteyen vatandaşlar, biletlerini YKSM'den alabilirler.