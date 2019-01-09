Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'ndan İçinizi Isıtacak Konser

Odunpazarı'ndan İçinizi Isıtacak Konser

45 dakika önce

Gerçekleştirdiği başarılı kültür sanat çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, Halk Müziği Koro konseri düzenleyecek.

Odunpazarı'ndan İçinizi Isıtacak Konser, System.String[]

11 Ocak 2019 Cuma Günü gerçekleşecek olan konserde koro, aşık edebiyatının en önemli isimlerinden Karacaoğlan'ın türkülerini seslendirecek. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşecek olan konser, 20.00'de başlayacak. Şefliğini Kenan Pekgöz'ün yapacağı 'Halk Müziği Koro Konseri'ne konserine Mehmet Sezai Öztürk konuk sanatçı olarak katılacak.

Türk Halk Müziği ve Karacağolan sevdalılarının mest olacağı ücretsiz konsere katılmak isteyen vatandaşlar, biletlerini YKSM'den alabilirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:56 Kaynak: Bültenler

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