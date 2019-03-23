Son Dakika Haberleri: Oğlunu Kurtarmak İsterken Boğulan Adamın Cesedine Ulaşıldı

Oğlunu Kurtarmak İsterken Boğulan Adamın Cesedine Ulaşıldı

50 dakika önce

Adana'da elektrikli bisikletten sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan babanın cansız bedenine ulaşıldı.

Oğlunu Kurtarmak İsterken Boğulan Adamın Cesedine Ulaşıldı, System.String[]
Adana'da elektrikli bisikletten sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan babanın cansız bedenine ulaşıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerindeki sulama kanalında meydana gelen olayda, lahana toplamak için oğlu Musa Tabar (6) ile kanal kenarındaki tarlaya gelen Ahmet Tabar, elektrikli bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrikli bisikletten fırlayarak kanala düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan Ahmet Tabar, oğlunu sudan çıkarttı ancak kendisi akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil ekipleri Musa Tabar'ın ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Musa'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, baba Ahmet Tabar'ın cansız bedenine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki elektrik üretim tesisinin kapaklarında ulaşıldı. Ahmet Tabar'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Rüşan Anıl Atar - Serhat Dumandağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

Yüreğir, Merkez, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğlunu Kurtarmak İsterken Boğulan Adamın Cesedine Ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]