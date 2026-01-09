Öğrenci Gelişim Raporu Uygulamasına Tepki - Son Dakika
Öğrenci Gelişim Raporu Uygulamasına Tepki

Öğrenci Gelişim Raporu Uygulamasına Tepki
09.01.2026 13:50
Demokrat Eğitimciler Sendikası, raporun öğretmenlere ek yük getirdiğini ve yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Demokrat Eğitimciler Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında uygulanmaya başlanan Öğrenci Gelişim Raporu uygulamasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Güleç, uygulamanın sahadaki koşullar dikkate alınmadan hayata geçirildiğini belirterek, öğretmenler üzerinde ciddi bir iş yükü oluşturduğunu ifade etti. Kalabalık sınıflar, yoğun müfredat, sınavlar ve ölçme-değerlendirme baskısı, e-Okul işlemleri ve mevcut idari sorumluluklar altında görev yapan öğretmenlerden yüzlerce öğrenci için ayrıntılı bireysel değerlendirme raporları hazırlanmasının beklendiğini vurgulayan Güleç, bunun fiili koşullarla örtüşmediğini dile getirdi.

Öğrenci Gelişim Raporu'nun kağıt üzerinde pedagojik olarak anlamlı görünebileceğini ancak yeterli süre, altyapı ve insan kaynağı sağlanmadığında uygulamanın amacından uzaklaştığını belirten Güleç, bu durumun öğretmenleri "yapılmış gibi gösterilen" bürokratik işlemlere zorladığını ve mesleki motivasyonu zedelediğini söyledi.

Öğretmenlerin zaten öğrencileriyle sürekli temas halinde olduğunu, onları gözlemlediğini ve gelişimlerini desteklediğini hatırlatan Güleç, bu gözlemlerin ek zaman, teknik destek ve herhangi bir ücretlendirme olmaksızın ayrıntılı raporlar haline getirilmesinin öğretmen emeğini zorlayan bir yük haline dönüştüğünü ifade etti.

Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak eğitimin niteliğini artırmayı hedefleyen, sahaya dayalı ve uygulanabilir her çalışmayı önemsediklerini kaydeden Güleç, öğretmen görüşleri alınmadan, pilot uygulamalar yapılmadan ve mevcut sorunlar giderilmeden hayata geçirilen projelerin başarılı olamayacağını vurguladı.

Güleç açıklamasında, Öğrenci Gelişim Raporu uygulamasının içeriği ve kapsamının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar bu raporları doldurmamaya yönelik eylem kararı aldıklarını ifade ederek şu talepleri sıraladı: "Sınıf mevcutları düşürülmeden ve fiziki-teknik altyapı güçlendirilmeden uygulamanın yaygınlaştırılmaması, uygulama süresinin öğretmenlerin gerçek çalışma koşullarına göre düzenlenmesi, bu çalışmaları yürüten öğretmenlere emek ve zaman karşılığı ek ücret ödenmesi ve yeni uygulamaların öğretmenlerin ve sendikaların görüşleri alınarak sahadan gelen veriler doğrultusunda planlanması gerekmektedir."

Açıklamasının sonunda eğitimin masa başında değil, sınıfta öğretmen emeğiyle şekillendiğini vurgulayan Mehmet Güleç, Demokrat Eğitimciler Sendikası'nın öğretmen emeğini, mesleki itibarı ve eğitimin gerçek ihtiyaçlarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel

Son Dakika Yerel Öğrenci Gelişim Raporu Uygulamasına Tepki - Son Dakika

Öğrenci Gelişim Raporu Uygulamasına Tepki
