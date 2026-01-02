Öğrenci Müdürü Tüfekle Yaraladı - Son Dakika
Öğrenci Müdürü Tüfekle Yaraladı

02.01.2026 14:09
Anamur'da 12 yaşındaki M.K. okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle ağır yaraladı, müdür taburcu edildi.

MERSİN'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12) tüfekle vurarak ağır yaraladığı okul müdürü Ender Kara (39), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından 22 Aralık'ta okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Olayın ardından M.K. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. M.K.'nin babası Y.K. de (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

TABURCU EDİLDİ

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, karaciğeri parçalanan Ender Kara ameliyat edildi. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Kara, normal servise alındı. MEÜ Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli öncülüğündeki heyet tarafından ameliyat ve tedavi süreci tamamlanan Kara, bugün taburcu edildi.

Müdür Kara'nın tedavi süreci hakkında bilgi veren Benli, "Hastamızın karaciğer ve diyafram kasında yaralanma vardı. Karaciğerindeki kanamayı durdurduk, onarımlarımızı yaptık. Diyafram kasını da onardık. Bugün 11'inci günü. Hastamızı taburcu ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

