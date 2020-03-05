Öğrenci veli ve yakınlarından kan bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenci veli ve yakınlarından kan bağışı - Son Dakika

Öğrenci veli ve yakınlarından kan bağışı

6 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda öğrenci velileri ve velilerin yakınları kan bağışında bulunarak 'Manisa sana kanım feda' projesine destek oldu.

Öğrenci veli ve yakınlarından kan bağışı, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda öğrenci velileri ve velilerin yakınları kan bağışında bulunarak 'Manisa sana kanım feda' projesine destek oldu. 300 ünite kanın bağışlandığı kampanyada kan bağışında bulunanlara madalya takdim edildi.


Okulda yaklaşık 10 gün önce duyurusu yapılan "Manisa sana kanım feda" projesi kapsamında kan bağışı için öğrenci velileri seferber oldu. Sabah başlayan kampanya çerçevesinde okulun derslik ve akıl oyunları sınıfında Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi ekipleri tarafından kan bağışı alınmaya başlandı. Mesai saati sonuna kadar devam eden kan bağışı kampanyasında, yaklaşık 300 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.


Kan bağışına velilerin yanı sıra, velilerin üyesi olduğu sivil toplum kuruluşlarının da temsilcileri de destek oldu. Okulun öğrencisi Melisa Kara'nın velisi olan Emre ve Nur Kara'nın üyesi olduğu Chopper Kings Mc kulübü Başkanı Şükrü Demirgürz ile kulübün yaklaşık 15 üyesi de kan bağışında bulundu.


Okul Müdürü Mustafa Çalık, velisi kan veren öğrencilere günün anısına üzerinde "Manisa sana kanım feda' yazılı birer madalya verdiklerini kaydetti. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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