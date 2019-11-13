Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 20 kilo mavi kapak topladı
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Öğrenciler 20 kilo mavi kapak topladı

6 saat önce

Samsun Alaçam Osman Tural Ortaokulu öğrencileri topladıkları mavi kapakları engelliler derneğine bağışladı.

Öğrenciler 20 kilo mavi kapak topladı, System.String[]

Samsun Alaçam Osman Tural Ortaokulu öğrencileri topladıkları mavi kapakları engelliler derneğine bağışladı.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 ayda 20 kilo mavi kapak toplayan öğrenciler topladıkları kapakları Alaçam Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Topal teslim etti. Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Dernek Başkanı Topal, "Öğrencilerimizin desteği ile inşallah ihtiyacı olan bir başka engelli kardeşlerimiz tekerlekli sandalyeye kavuşacaktır" dedi. - SAMSUN

Samsun, Alaçam, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:52 Kaynak: İHA
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